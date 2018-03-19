北韓外交動作頻頻 與美國、瑞典商討釋3韓裔美囚

2018-03-19 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前同意與北韓領導人金正恩舉行峰會，雙方破冰。而就在與美國、南韓的峰會登場前，北韓頻頻做出外交動作。據外媒報導，北韓目前正在與美國、瑞典討論，釋放3名遭囚禁於北韓的美籍人士。

根據《法新社》報導，目前有3名美籍韓裔人士，遭指控對平壤政權犯下未具體說明的「敵意行徑」，因而遭到囚禁。這3人分別是金東哲（Kim Dong-Chul）、金學成（Kim Hak-Song）與金相德（Kim Sang-Duk），美國與瑞典目前正透過多種管道，與北韓討論釋放他們的相關事宜。

金東哲在2015年，因擔任間諜被北韓逮捕，並在2016年遭判處10年強迫勞動。金學成與金相德則是在平壤大學工作，也在去年被平壤懷疑有「敵意行徑」，因而遭到囚禁。

總部位於首爾的《文化廣播公司》（MBC）昨（18）日報導，平壤和美國在釋放3人上，「實際上已達成」最終協議。該報導也引用南韓一個暱名的外交消息來源，指出「雙方正在敲定，有關釋放的相關時間與細節。」

根據該消息來源，這項談判是由北韓駐聯合國使節團，以及美國國務院促成；這個非官方的聯繫管道被稱為「紐約管道」（New York channel）。

美國《CNN》表示，釋放3名美籍囚犯的相關事宜，也在日前長達3天的斯德哥爾摩會談中，被北韓外交部長李勇浩與瑞典外長華爾史特龍（Margot Wallstrom）提出討論。

消息來源表示：「任何有關這個議題上的動作，對美國來說都是一項巨大的交易。」