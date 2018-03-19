澳洲野火燒到海邊 焚毀70棟房屋

週日下午爆發的野火始於貝加東南部的塔拉干達（Tarraganda），由於近日天氣炎熱，且風勢強大，火勢迅速越過貝加河，蔓延至塔斯拉鎮，最後燒到海灘；總計燒毀的土地面積約1000公頃以上。 （法新社）

2018-03-19 18:21

〔編譯羅綺／綜合報導〕位於澳洲新南威爾斯州（New South Wales）的濱海小鎮塔斯拉（Tathra）昨（18）日發生大火，當地天乾物燥，火勢一發不可收拾，迅速燒毀70間房屋和建築物。當局已派出超過100名消防員投入救災，目前仍在強勁的西北風與高溫下與野火博鬥。

綜合媒體報導，週日下午爆發的野火始於貝加東南部的塔拉干達（Tarraganda）。由於近日天氣炎熱，且風勢強大，火勢迅速越過貝加河，蔓延至塔斯拉鎮，最後燒到海灘；總計燒毀的土地面積約1000公頃以上。

新州消防局副局長羅傑斯（Rob Rogers）表示，「當地具備充分的起火條件：非常高的溫度，非常低的濕度，非常乾燥的易燃物和強勁的西風，導致火勢難以控制。」他指出，「野火燒到房屋前，已延燒了超過7公里，因此我們要控制的燃燒範圍非常廣。」

昨日當地居民被緊急撤離到附近城鎮，沒有人失蹤，但有4人因吸入濃煙送醫治療，另有一名消防員受傷。居民西蒙．華德（Simone Ward）表示：「火災的煙又濃又黑，消防直升機一直在空中灑水，一看就明白發生了什麼事。」他說，大部分的人只帶了一點隨身物品就趕緊離開，許多人在38度的高溫下，從沙灘徒步撤離。

這場突如其來的大火，將許多住宅焚為瓦礫和灰燼，估計至少約70棟建築物被焚毀，其中包括住宅房屋和商用建築。

週一，火災地區的所有學校都關閉，包含塔思拉公立小學、貝加中學、坦賈（Tanja）公立小學和博恩達（Bournda）環境教育中心等。另外，也因為大火，造成塔思拉地區的供水中斷。