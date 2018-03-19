南韓總統接班人性侵下屬道歉辭官 今改口：是你情我願

安熙正今日改口否認性侵女秘書及下屬，辯稱這兩段關係都是你情我願。（資料照，法新社）

2018-03-19 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕被視為南韓總統接班人、政壇當紅炸子雞「安熙正」（안희정，Ahn Hee-jung），本月初遭爆性侵女秘書4次、強暴女下屬3次醜聞，他道歉並辭去忠清南道知事謝罪，但今（19）日第二次出席檢調約談時，他又改口否認犯行，稱發生性關係是雙方「你情我願」。

「#Me Too」反性騷浪潮至今仍在發酵，不少女性不畏強權、外界眼光，紛紛站出來控訴遭性騷、性侵的經過，這項女權運動也在南韓政壇投下震撼彈。

有南韓歐巴馬之稱的安熙正，本來仕途一片光明，但3月7日，他的女秘書金智恩上「中央東洋廣播公司」（JTBC）節目控訴，在出訪外國期間遭他強暴4次，更加碼報料還有其他受害者，正如她所說，沒多久就有另一名女下屬出面指稱遭到安熙正性侵3次得逞。

現年52歲已婚的安熙正當時道歉並辭官，但如今態度峰迴路轉，他改口表示：「我認為這是段你情我願的關係，但原告卻說不是，那我感到很抱歉」，並表示一切靜待司法調查，會全面配合。

據南韓憲法規定，目前南韓總統任期為5年，且不得連任，安熙正被視為文在寅卸任後，「共同民主黨」口袋中最有可能的總統接班人，如今遭爆性侵下屬，已被開除黨籍。