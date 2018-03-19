身體不適？翁山蘇姬臨時取消雪梨公開演講

2018-03-19 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）因對於少數民族羅興亞（Rohingya）的態度，受到國際譴責，目前正在進行澳洲行程的她，原本預定明（20）日於雪梨的「羅威國際政策研究所」（The Lowy Institute） 進行公開演說，並開放聽眾提問，但羅威國際政策研究所今（19）日臨時發出聲明，宣布明天翁山蘇姬的演講取消，原因是翁山蘇姬「身體不適」。

翁山蘇姬目前正訪問澳洲，她16日抵達雪梨，參加為期3天的東南亞國協特別會議，19日到了坎培拉和澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）會面，20日將在雪梨「羅威國際政策研究所」公開演講，並開放聽眾提問。

不過由於羅興亞問題，從雪梨開始就有不少人針對翁山蘇姬在街頭示威，並呼籲澳洲政府對此事採取行動，另外，還有5名律師到墨爾本行政法院，針對羅興亞危機試圖控告翁山蘇姬；但澳洲司法部部長波特（Christian Porter）表示，翁山蘇姬享有豁免權。

令人意外的是，羅威國際政策研究所今發聲明表示，翁山蘇姬的演講臨時取消，根據緬甸大使館通知翁山蘇姬身體不適。

《CNN》報導，緬甸政府發言人表示，翁山蘇姬是因為時差關係，身體有點不舒服，由於行程緊湊無法空出其他時間，所以必須取消演講。