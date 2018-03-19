獲頒3千萬獎金！ 英教師「學35種語言」得全球教師獎

札菲拉庫擊敗來自173個國家的3萬名教師，獲得「全球教師獎」。（美聯社）

2018-03-19 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名老師札菲拉庫（Andria Zafirakou），昨（18）日在杜拜獲得有教育界諾貝爾獎之稱的「全球教師獎」（Global Teacher Prize），抱走100萬美元（約新台幣2940萬元）的獎金。

英國首相梅伊對札菲拉庫的教育貢獻，也給予高度讚賞，表示「感謝妳所做的一切，希望未來也能繼續保持熱情」。

綜合外媒報導，札菲拉庫擊敗來自173個國家的3萬名教師，獲得「全球教師獎」，她在發表得獎感言時表示，目前暫定獎金用來改善學校藝術課程，同時也籲大眾支持藝術的力量。

札菲拉庫是位美術老師，目前在倫敦布倫特（Brent）的艾爾波頓社區學校（Alperton Community School）任教。該社區擁有大量移民，經濟狀況較差，被外媒形容是「全英國最貧窮的社區」，當地居民說的語言高達130種。

為此，札菲拉庫特地自學35種語言，包含義大利文、葡萄牙文、印度語、泰米爾語等，來搭建師生、家長之間的橋梁，她會利用各國語言與學生們聊天，也會站在校門口和家長打招呼，她透露，「在學習多國語言後，有助於消除師生之前的隔閡，也能讓移民家庭更融入社區中」。

「全球教師獎」由瓦爾基基金會（Varkey Foundation）舉辦，每年在阿拉伯聯合大公國頒發，獎勵對教育貢獻的傑出教師，今年為全球教師獎的第四屆。

札菲拉庫自學35種語言，獲得「全球教師獎」，抱走100萬美元（約新台幣2940萬元）的獎金。（美聯社）