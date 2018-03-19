中國格鬥狂人徐曉冬復出 3分鐘痛扁詠春「葉問傳人」

徐曉冬（左）與丁浩對決。（圖擷自youtube）

2018-03-19 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國「格鬥狂人」徐曉冬去年用20秒完勝太極宗師雷雷，引起一陣轟動，後來卻因和傳統武術宣戰遭圍剿。昨天他在沉寂多時後復出，在比賽中痛扁「葉問傳人」詠春拳師丁浩。

綜合報導指出，徐曉冬在昨天復出，和曾經向他嗆聲的詠春拳師丁浩對戰。這場比賽只進行了1局、3分鐘，丁浩多次試圖進攻，不過徐曉冬用雙手護頭抵擋，然後反將丁浩側摔在地。丁浩的攻擊始終沒有見效，又多次被徐曉冬摔倒，還有一次直接遭徐曉冬右拳正中面門倒地。

丁浩在比賽中多次被徐曉冬重摔，暫停時間整個人呆坐在地上，主持人甚至上前詢問「丁老師，還可以嗎？不行的話我們可以取消」，居上風的徐曉冬反而樂得在一旁搞笑作怪。

後來丁浩選擇繼續比賽，但上場後又遭徐曉冬朝柱子摔去。在比賽時間結束時，丁浩累坐在地上，徐曉冬則是歡呼聲和掌聲中向觀眾鞠躬致意。

比賽後丁浩卻在微信朋友圈發文表示，自己輕鬆擊敗徐曉冬，捍衛傳統武術尊嚴，更直言詠春是不敗的。徐曉冬則對此說，因為覺得只是演示，所以才沒有還擊，如果丁浩想要真的打，之後可以再戰。

報導指出，丁浩對外宣傳自己是葉問的第四代傳人，具有中國武術五段，還說曾在多場賽事拿到過冠軍。不過丁浩過去卻在搏擊節目中偷襲打傷一位搏擊教練，當時該教練表示節目只是在展示詠春拳，不准踢襠、打臉，但丁浩卻直接一掌打在該教練下巴上，引來熱烈討論，這也讓丁浩與使用綜合格鬥（MMA）的徐曉冬結怨。

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