習近平「神殿」曝光 CNN：像邪教一樣

陝西梁家河村是習近平的「神殿」，村落牆上有青年習近平（中）的壁畫。（圖擷自微博）

2018-03-19 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕習近平日前被選為中國無任期限制的國家主席，如今他一手打造的「神殿」也隨之曝光，那便是陝西的梁家河村。習近平於文化大革命期間在梁家河待了7年（1969年至1975年），他的肖像壁畫大大地掛在村落的牆上，美國有線電視新聞網（CNN）對此直說這根本就是邪教。

據《CNN》報導，這種壁畫像是毛澤東、列寧或金日成時代的宣傳品，但那其實是中國新任終身領導人習近平的現代神殿。習當年因為毛澤東的政策而下鄉，他的家人也是毛思想的受害者，其父習仲勳於文革前後遭到迫害。

如今該村落卻變成一座「主題公園」，只要付給導遊60人民幣（約新台幣276元），就可以知道習近平當年睡在哪，以及各種無私助人的故事。報導指出，習近平在梁家河村跟邪教崇拜差不多，可以發現他所營造的完美過去，讓他現在的終身統治合法化。

當地導遊現場說了一件軼事，習近平過去因為工作表現傑出，獲得了一輛機車作為獎勵，但他最後拒絕了，因為機車的錢可以拿去買2台磨玉米的機器。而成千上萬的共產黨員每個月都湧向梁家河村，渴望學習這幾十年來共產黨內最重要的人做過什麼事。一名遊客就說，「我們所需要的只有毛主席和習主席。」

香港中文大學一名教授指出，文化大革命時期，許多像習近平一樣被派往農村的年輕人失去了對黨的信仰，但習近平對黨的忠誠卻在增強，一直以來他其實都是個毛派份子。