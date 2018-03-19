疑失控自撞護欄 香港又傳雙層巴士意外28人受傷

香港一輛A11機場巴士疑似失控自撞護欄，導致28名乘客受傷。（圖擷自香港突發事故報料區臉書社團）

2018-03-19 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港繼2月雙層巴士翻覆19死後，今（19日）上午11時再度發生類似意外，一輛A11機場巴士疑似失控自撞護欄，導致28名乘客受傷。

據《香港01》報導，警消獲報後火速趕到現場，還有5輛救護車在一旁待命。此次車禍救援相當麻煩，消防員必須先爬上消防車頂才能爬進巴士救人，同時也導致北大嶼山公路往機場方向的部份車道封閉。