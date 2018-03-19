男聲比女聲值錢？BBC被爆男女球評酬勞差10餘倍

今日捷克裔美國網球傳奇「女金剛」娜拉提洛娃（Martina Navratilova），今天抨擊英國廣播公司（BBC）同工不同酬。（歐新社）

2018-03-19 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕捷克裔美國網球傳奇「女金剛」娜拉提洛娃（Martina Navratilova），今天抨擊英國廣播公司（BBC）同工不同酬。她表示，同樣擔任BBC網球球評，男女球評酬勞差10倍。

根據《法新社》報導，娜拉提洛娃說，BBC付給她約1萬5000英鎊（約新台幣62萬2800元）酬勞，請她擔任溫布頓錦標賽（Wimbledon）球評。直到BBC去年7月公布領取高薪人員名單，她才曉得馬克安諾（John McEnroe）擔任BBC球評的價碼落在15萬英鎊（約新台幣622萬8000元）至19萬9999英鎊（約新台幣830萬4000元）。

娜拉提洛娃接受BBC節目「廣角鏡」（Panorama）訪問時說：「除非馬克安諾包辦溫布頓網球賽以外的眾多賽事，否則他的薪酬硬生生比我多出至少10倍。」娜拉提洛娃直呼「太令人驚訝了」，男性聲音竟比女性聲音值錢。

針對娜拉提洛娃指控，BBC發表聲明說，馬克安諾與娜拉提洛娃的合約「完全不同」，所以兩者不能相提並論。BBC認為，娜拉提洛娃的薪酬反映了娜拉提洛娃被要求做的事情、她的時間承諾、她的廣播體驗水平、個人資料和記錄以及專業知識。BBC強調，性別絕對不是衡量的因素。