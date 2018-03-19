日本黑道份子傷害罪被捕 竟然把走年輕女警

2018-03-19 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕這是在拍電視劇嗎？一名30來歲的黑道份子，去年因為傷害罪被逮進日本警視廳新宿警察署，熟料他竟當場把妹，一名20多歲的年輕女警官和他交換email後還被約出去，目前警方正在調查有多少機密情報洩露。

據《NHK》報導，黑道份子在被拘捕時，和警察署裡的女警變得親近起來，等他保釋後就約新把上的女警出來旅行，女警更將一些警署內部消息轉告給黑道。

警視廳在察覺不對勁後連忙展開調查，才發現了這段黑道情緣，向外透露的事項都在調查當中，也拒絕對此事發表評論。