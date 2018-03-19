雲南村民上山撿狗當孩子養 沒料到小狗竟是黑熊

2018-03-19 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南有村民在山上撿了一隻小狗，帶回家養了3年後才發現，牠竟是熊不是狗。

據《人民網》報導，雲南省一名楊姓村民，3年前和另兩名村民去山裡找蘑菇，在途中發現一隻貌似小狗的動物，於是決定回家餵養，並取名「憨憨」。但等「憨憨」越來越大，也變得特別能吃，胸口的一小撮白毛也長開了，現出V字領，這時楊姓村民才意識到「憨憨」可能是熊。楊男坦言，雖然知道「憨憨」是二級保護動物亞洲黑熊，但因養出了感情所以沒有上報。如今，「憨憨」的體重已經達到了近80公斤、身高為170公分高。

今年2月底時，中國麗江市永勝縣森林公安局通報稱，有人在朋友圈發布疑似圈養黑熊的信息及照片，永勝縣森林公安局接到這一信息後立即前往現場調查。最後，鑑於楊姓村民對熊沒有傷害行為，在警查調查過程中也積極配合，且表示願意將熊移交給相關部門。公安機關根據《雲南省陸生野生動物保護條例》第22條第4款規定，對楊姓村民僅給予沒收其所飼養的野生亞洲黑熊的處罰。

目前「憨憨」於本月被永勝縣森林公安局將黑熊移交給麗江市林業局野生動植物保護管理科，目前暫時被寄養在玉龍縣鳴音鄉的野生動物養殖基地。警察表示，「憨憨」經長期人工飼養，已經不具備野外生存能力了，所以不能野放。也鑑於楊姓村民與「憨憨」已有較深的感情，永勝縣森林公安局也答應，今後不管「憨憨」到哪裡，允許楊姓村民前去探望。