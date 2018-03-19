中了5.5億樂透又怎樣？ 他20年後吸毒淪為搶匪

美國加州男子海斯（James Hayes）1998年買樂透爽中1900萬美元（約新台幣5.5億元）。不過他後來吸食海洛因還成為銀行搶匪。（路透）

2018-03-19 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州男子海斯（James Hayes）原本是個公墓保安，為著欠稅、修車的費用而煩惱，卻在1998年時一躍成為億萬富翁，因為他買的樂透爽中1900萬美元（約新台幣5.5億元）。不過，海斯後來走上了岔路，不僅吸食海洛因還成為銀行搶匪，最後落魄被逮。

據《鏡報》報導，海斯20年前35歲時在加油站買了一張加州SuperLotto的樂透，隨後中了大獎，海斯當場欣喜若狂，打算買新房子、新車。但就像許多樂透頭獎得主一樣，高額的獎金讓人迷失了自己，每週需要花1000美元（約新台幣2.9萬元）吸食海洛因。

海斯隨後成為經驗豐富的強盜，去年4月至9月之間，在加州至少搶劫了10間銀行，他慣用的手法是走向櫃員拿出紙條，上面寫著若不交出現金就會朝現場民眾開槍，而且海斯相當有耐心，有一次排了9分鐘的隊才把紙條拿給櫃員。

海斯每次搶劫不會超過1萬美元（約新台幣29萬元），去年9月當局發布通緝照片後，海斯於一個月後遭到舉報而被逮捕。他已承認4起搶劫案的罪行，將面臨80年的有期徒刑，這意味著現年55歲的海斯很可能會老死獄中。

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