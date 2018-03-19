「比基尼航空」加開印度航線 網友憂：這樣太危險...

越捷日前推出性感月曆，外界評價兩極。（圖由越捷提供）

2018-03-19 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕「比基尼航空」進攻印度？越南廉航越捷航空（VietJet Air）以性感市場策略著稱，過去曾聘用比基尼模特兒為越南足球隊打氣引發話題，最近傳出越捷航空將增加直飛印度航線，對此有不少網友已經開始擔心，直說「她們知道印度人如何對待婦女的嗎？」

綜合外媒報導，越捷航空宣布，今年7至8月將新增由越南胡志明巿直飛印度新德里的航線，初步計畫每週4航班。此消息引發網友話題，由於越捷航空的行銷活動太火辣，有網友直呼「這樣太危險」。

有網友坦言，「比基尼航空」登陸印度很危險，該網友說，「她們知道印度如何對待婦女的嗎？印度男人可以強姦一個8個月大的寶寶、18歲女子以至80歲的婆婆，然後還歸咎受害人的衣服，我想航空公司需要重新考慮一下。」也有人擔心班機降落印度會勢必造成機場混亂。

越捷航空的性感路線引發各界質疑，有人批評越捷航空對飛安造成危險，不過該航空行政總裁阮氏芳邵（Nguyen Thi Phuong Thao）仍為性感日曆和比基尼走秀辯護。

越捷將登陸印度，有網友表示擔心。（圖由越捷提供）