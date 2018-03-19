趙敏基之後又有性騷嫌犯自殺！南韓教授家中輕生

南韓演員趙敏基（圖）被控在清州大學任教時性騷20多名女學生，日前被發現自殺身亡。如今又有一名南韓外國語大學教授涉嫌性騷3名女學生，最後在家中輕生。（歐新社）

2018-03-19 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓演員趙敏基被控在清州大學任教時，性騷20多名女學生，日前在自家地下停車場的私人倉庫輕生。如今又有一名南韓外國語大學教授爆出性騷3名女學生，同樣選擇自殺，遺體在他首爾的住家被發現。

據《韓國時報》報導，外國語大學受害女孩透露，教授問她們「妳會在節日時和男朋友打砲嗎？」「妳有沒有和男友全裸躺在一起？」這些女學生們指出，教授會摟著她們的肩膀握住她們的手，還告訴女同學不要塗紅色口紅，因為這會讓他無法專心教學。

教授的輕生消息傳出後，校方表示已停止相關案件調查。許多南韓民眾直指這樣的死是不負責任的，一名李姓女網友表示，為了避免調查和懲罰而自殺是一種自私的選擇，「為什麼要自殺？如果你犯了罪，你應該向受害者道歉，在餘生中受到懲罰和悔改。」

不少韓國民眾更認為，性騷與性侵犯輕生並不會引發反「MeToo」的聲浪，李姓女網友就說，「MeToo」運動應該要繼續下去，因為在幾十名受害者遭受痛苦時，自殺並不是停止調查的理由。

一名不願透露姓名的男子說，「自殺是不負責任的行為，因為這阻礙了警方和檢察機關對性侵害指控的調查。」「應該進行徹底的調查，以確定被告是真的做錯了事，還是受害人誣告。」

不過，的確還是有些人對目前的狀況感到憂心，因為某些女性可能會出於惡意作出指控，一名網友呼籲人們不要在性騷案件中過快判斷誰有罪，他強調「雖然強姦和性騷擾確實存在，但也有女性因為個人原因想要報復男性。」

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