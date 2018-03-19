蒲亭迎向連任 反對派指控選舉舞弊

2018-03-19 05:12

〔中央社〕據出口民調，俄羅斯總統蒲亭在今天的總統大選中，將以近74%得票率成功連任。不過反對派提出做票和其他選舉舞弊的指控。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）已在俄國執政近20年，雖然跟7名候選人一起角逐這場選舉，但對他批評最力的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）參選遭禁，使得這樣的選舉結果令人毫不意外。

受前俄國雙面間諜在英國遭毒殺案及美國新一輪制裁的影響，莫斯科在全球舞台上益形孤立，克里姆林宮期此刻更加期盼高投票率，來為蒲亭歷史性第4任期的合法性背書。

今天大選有約1億700萬合格選民。在棒子與胡蘿蔔雙管齊下希望衝高選民參與的情況下，俄國中央選舉委員會指出，投票率為60%。

納瓦尼呼籲支持者抵制這場「假」選舉，還對全國各地派出超過3萬3000名觀察員，以了解官方公布的投票率跟監察員的觀察是否存在歧異。納瓦尼說，「違法情況空前嚴重」。

納瓦尼的律師日丹諾夫（Ivan Zhdanov）指出，根據監察員提供的數據，截至格林威治標準時間下午5時（台北時間19日上午1時）莫斯科投票截止時，投票率為55%。

納瓦尼的反對運動和非政府選舉監督組織「選票」（Golos）雙雙通報做票、重複投票，以及巴士將蒲亭支持者成群結隊送去投票等情況。

過去投票率向來極高的俄羅斯南部半自治達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）一位選務人員告訴法新社，約50名男子進入他從事選務工作的投票所攻擊觀察員，然後將選票塞滿投票箱。

不過選委會駁斥外界大部分的疑慮，還說選務人員有時會曲解所看到的情況。