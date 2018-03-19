俄總統大選頻傳舞弊 中選會直播影片抓到作票

這次俄羅斯總統大選有8名候選人，現任總統普廷篤定勝選，獲得第4個總統任期。（彭博）

2018-03-19 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統大選週日（18日）登場，現任總統普廷（Vladimir Putin）篤定勝選，獲得第4個總統任期，當局為衝高投票率花招百出，有反對派和非政府組織指出，大選發生了做票和重複投票等舞弊行為。俄國中選會的投票站直播畫面更直接抓到，有選務人員疑似將大量選票直接投入票箱。

綜合外媒報導，這次大選有8名候選人，強力砲轟普廷的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）已被禁止參選，他發起運動號召大眾一起監督選舉，聲稱已派出3萬3000名志願者監督投票和開票。他也呼籲民眾不要投票，並譴責另7位候選人沒有對選舉違規行為提出抗議，「這樣的候選人不值得你投票」。

納瓦尼的網站指稱，目前已發現數以百計舞弊，特別是首都莫斯科和週邊地區、聖彼得堡以及烏拉爾地區（Urals）的巴什克托（Bashkortostan）。先前的官方民調顯示，普廷在莫斯科和聖彼得堡的支持率明顯偏低。

非政府的選舉監督組織「選票」（Golos）也在網路上公布違規名單，截至中午過後累積已達1764件違規案，包括投票前就有選票在票箱裡、觀察員無法執行工作、有人疑似被強迫投票等。

中選會則回應正在調查違規事件，並指出，大約8成投票所裝有監視器。中選會主席潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）說，他們會對所有申訴做出回應，無論由誰提出。她的副手布拉耶夫（Nikolai Bulayev）說，「我們不會隱匿...即使最小的舞弊行為」。

俄國幅員遼闊，最慢開始的加里寧格勒（Kaliningrad）西部地區將在莫斯科時間晚間9時（台灣時間19日凌晨2時）結束投票，出口民調預計在這之後出爐。

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