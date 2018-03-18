豪飲半世紀脖子快比腰粗！ 中國68歲爺爺腫到變浩克

2018-03-18 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕小酌怡情、酒醉傷身！雖然喝酒的確是一個放鬆的好方式，但喝太多真的就會嚴重影響身體健康，中國湖南省有位68歲男子因為長期豪飲大量劣質白酒，導致上半身長滿又厚又寬的脂肪塊，脖子都快要比腰粗，宛如綠巨人浩克。

據中國媒體《看看新聞》報導，湖南68歲譚姓爺爺受家人影響13歲開始喝酒，到了40歲之後，平均每天要喝1.2公斤左右的高趴數白酒。

1997年，譚爺爺的的脖子上開始慢慢出現腫塊，2011年已經肥腫成一大圈，上半身也長出了多塊呈對稱性分佈的脂肪塊，但因為腫塊不痛不癢，醫院認為爺爺年事已高不宜動手術，建議只要不影響呼吸，就可以不用理會。

2年前爺爺把酒戒了，但今年2月時，譚爺爺感覺呼吸越來越困難，吃飯吞不下，心臟、肝臟也都出現問題，確診後發現患上的是馬德龍病。

馬德龍病又稱良性對稱性脂肪瘤病（Benign Symmetric Lipo-matosis，BSL） ，是一種罕見病，多發於中年男性，幾乎所有患者都有長期的酗酒史。長時間大量飲用甲醇超標的劣質白酒，導致酒精在肝臟中的代謝出現紊亂，脂肪在上身出現對稱性堆積，形成無痛性脂肪團塊。

少數患者由於腫塊壓迫氣管和食道，引起憋氣、呼吸和吞嚥困難，甚至壓迫腔靜脈，造成靜脈回流障礙。目前，該病有文獻報導的全世界僅400多例。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆