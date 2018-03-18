烏克蘭圍柵欄加派警力駐守俄使館 不讓俄人投票！

今日舉行的俄羅斯總統大選，烏克蘭政府為抗議俄羅斯在克里米亞舉行總統大選，禁止烏克蘭境內的俄羅斯民眾進入俄羅斯使館投票，烏克蘭政府為此甚至在俄羅斯使館外架起柵欄，並且派警力駐守。（歐新社）

2018-03-18 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕今日舉行的俄羅斯總統大選，烏克蘭政府為抗議俄羅斯在克里米亞舉行總統大選，禁止烏克蘭境內的俄羅斯民眾進入俄羅斯使館投票，今日僅有俄羅斯外交人員被准許進入使館，烏克蘭政府為此甚至在俄羅斯使館外架起柵欄，並且派警力駐守。

綜合媒體報導，先前因為克里米亞問題與俄羅斯交惡的烏克蘭，早在16日就宣布，今日將會禁止境內俄羅斯人進入基輔（Kyiv）、哈爾科夫（Kharkiv）、奧德賽（Odessa）和利沃夫市（Lviv）等地的使館投票，烏克蘭當局甚至加派警力駐守，並且架起柵欄，剝奪了數以萬計在烏克蘭的俄人投票權利。

對此俄羅斯外交部今日發表聲明，指出烏克蘭此舉可能會造成雙方原本不睦的關係雪上加霜，並且指控禁止俄羅斯人投票，是對俄羅斯的內政的嚴重干擾，違反了國際規範。

原本關係緊密的烏克蘭與俄羅斯，在2014年克里米亞被俄羅斯「併吞」後，關係越來越疏離、緊張，國際社會也譴責俄羅斯對克里米亞的侵略，而今天的總統大選，是克里米亞遭併吞後的首場投票。