日本邪教奧姆真理教 易名後死灰復燃

2018-03-18 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本邪教「奧姆真理教」在20多年前讓全東京陷入恐慌，該組織易名為「阿雷夫（Aleph）」後，又繼續吸收信徒。日本公共安全情報機構指出，這個組織仍具有潛在威脅。

《法新社》報導，奧姆真理教由麻原彰晃創立，1995年在通勤尖峰時段的東京地鐵列車上散布沙林毒氣，造成13死、數千人傷。麻原和他12名信徒因涉嫌攻擊地鐵等罪名被逮。奧姆真理教則在這場風波中「倖存」，易名為阿雷夫後，又繼續吸收信徒。

根據日本公共安全情報機構的消息，阿雷夫在2000年正式宣布與麻原彰晃切割關係，但其仍有巨大影響力。一名調查員指出，阿雷夫明確指示追隨者將麻原視為最高領袖，「如果有人說麻原彰晃要毀掉日本，他的追隨者一定會照辦。該組織仍具潛在威脅。」

根據情報機構的數據，阿雷夫和其他分裂出去的團體，在日本有1650名追隨者，在俄羅斯則有數百名。這些團體通過瑜珈課、算命等不引人注目的活動，每年吸引約100名新信徒，對象通常是不太清楚1995年地鐵事件的年輕人，「年輕的女信徒帶著孩子到『訓練』場所...我們擔心，越來越多孩子從小就被奧姆真理教灌輸」。

奧姆真理教事件中被判死刑的13名死囚中，上週三（14日）有7人從東京拘留所移送到各地，被外界猜測是為行刑做準備。但有律師認為，除了麻原彰晃應被處死，另外12名信徒若也被行刑，恐被邪教組織視為「烈士」，只會有利其招募新人。