俄總統大選衝投票率 傳有選民「必須」投票

俄羅斯軍人排隊投票。（歐新社）

2018-03-18 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統大選今（18）日登場，現任總統普廷（Vladimir Putin）可望連任，但根據獨立民調機構預估，這次大選的投票率可能不如以往，當局除了加強宣傳、祭出獎勵等，更傳出硬性要求某些選民「必須」投票。

法國國際廣播電台（rfi）報導，被禁止參選的俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的競選總部一名負責人說，他們獲得消息，俄國當局規定，軍人、公務員、工廠員工和大學生，都「必須」投票；「在技術學校召開的一次會議上，大學生們被告知如果3月18日不去投票，就有可能無法參加考試。」

捍衛人權與自由的當地非政府組織戈羅斯協會指出，照此推算，約有500萬選民要準備不在他們通常會去的投票站投票，此舉獲得俄國法律准許，這種作法有缺陷，讓強制投票有機可乘。協會負責人說，「人們當然明白其中緣由，因為權力當局擔心合法性，害怕投票率低將會影響選舉結果的可信度。」

據《塔斯社》指出，俄國中選會主席潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）說，截至莫斯科時間上午10時（台灣時間下午3時），總統大選投票率為16.55%。

普廷在莫斯科的俄羅斯科學院投票時，被媒體問到把多少投票率視為自己的成功，普廷表示，「任何得票率」，它賦予其執行總統義務的權力。他還強調，「我確信，我所建議的國家計劃都是正確的。」