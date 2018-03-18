薩爾瓦多悲歌！強暴受孕 19歲少女流產還被判刑30年

菲格羅阿19歲時遭強暴，孩子意外流產後還遭判刑入獄，在苦蹲15年之後，近日終於被法院減刑釋放。右為菲格羅阿父親。（路透）

2018-03-18 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多（Salvador ）一名女子19歲那年遭人強暴懷孕，卻在臨盆前不幸流產，最後被控告謀殺胎兒被判入監服刑30年，最高法院最近裁定縮減一半刑期，她已入獄15年，終於在當地時間週二（13日）獲釋，該國不准女性墮胎的嚴酷法律再度引起世人關注。

綜合外媒報導，薩爾瓦多是目前世界上對於女性規範最嚴格的國家之一，其中包括「不論在任何情況下，中止妊娠都是非法行為」，法律規定即便遭受強暴、或懷孕時健康出現重大影響，都必須不計一切代價將孩子生下來。法律還明定，如果醫生發現任何人刻意流產或分娩，都必須向當局舉報。

現年34歲的菲格羅阿（Maira Figueroa）19歲時遭人強暴懷孕，但在生產前意外流產被送往醫院治療，沒想到卻在醫院內被上銬，罪名是「謀殺胎兒」，被判入獄30年。

菲格羅阿的悲慘遭遇，絕非薩爾瓦多唯一一人，雖然當地最高法院以「當初判決過度不合道德」為由，減刑15年並將她釋放，但菲格羅阿指出，監獄內至少還有25名跟她狀況類似的女子，希望她們都能得到重獲自由的機會。

在天主教會和長期統治該國的極右翼勢力下，薩爾瓦多墮胎在1998年被法律完全禁止，1999年，該國修憲判定受孕當下，胎兒就享有生命權。

但這項法律成為當地女子的噩夢，就算遭到性侵害而懷孕，仍無法拒絕。據2015年統計資料，10至14歲女孩懷孕次數為1445次。

2016年10月，中間偏左政黨「法拉本多·馬蒂民族解放陣線」（FMLN）提出改革法案，允許婦女在胎兒嚴重畸形、強姦而受孕、生命受威脅等情況下合法墮胎，但卻引起極右翼政黨不滿，嗆聲也要修法加碼將墮胎刑期提高至50年。