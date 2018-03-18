曾為孫權尋生不老藥 中國人大代表建議航母命名「衛溫」

有人大代表提議，以三國時代的吳國將領衛溫來命名中國首艘自製航母。圖為中國自烏克蘭購回改建成軍的首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

2018-03-18 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國首艘自製航母正緊鑼密鼓的趕造中，其船名也是各界關注的焦點，一般認為可能尋首艘航母「遼寧號」例子，以中國省份命名，其中又以「山東號」呼聲最高，不過現在有人大代表提議，以三國時代的吳國將領衛溫來命名這艘航母。根據正史記載，衛溫曾奉孫權之命，率大隊人馬出海尋找長生不老藥。結果無功而返，下獄、被處死。

綜合中國媒體報導，此次中國全國兩會上，全國人大代表、台州市人大常委會主任元茂榮呼籲，以「衛溫」來命名中國第一艘自製航空母艦，據傳三國時代的吳國將領衛溫曾率兵渡海尋找夷洲（有說法是指台灣）；元茂榮稱，衛溫曾抵台灣，是中國正史中關於中國與台灣交往的最早記錄。

元茂榮表示，與歷史學者討論過後認為，「用『衛溫』命名首艘國產航母，是對歷史傳承的挖掘，可起到進一步推動兩岸和平發展的作用，也是以文化力量提振軍威」。元茂榮說，以人名為航母命名在國際上有例可循，強調在1780多年前，東吳衛溫船隊抵台，是國家和政府行為開拓疆土的行為，聲稱這代表「台灣自古屬於中國。」

衛溫為三國時代東吳將領，正史中對其記載十分簡單，僅提與諸葛直在孫權的命令下，率領上萬士兵出海尋找夷洲、亶洲求長生不老藥，其花費一年時間出航無果，只帶了幾千名夷洲的人返回，回國後立刻遭孫權以「違詔無功」為由下獄，隨後遭處死。

而衛溫出海所尋的夷洲、亶洲，有一派說法稱夷洲指的是台灣，但此說法仍有爭議，也有人認為夷洲是琉球群島，而亶洲則是有日本、菲律賓的說法。