繼「種族清洗」後 盛傳翁山蘇姬再推「緬族化」

2018-03-18 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕少數民族在緬甸的地位受到嚴重的威脅，在想掙脫軍事統治邁向民主政治的過渡期中，民族主義及極端佛教主義在緬甸崛起，與軍方衝突不斷的撣邦（Shan）北部依然烽火連天，少數民族的日子每況日下，大家開始說：「這個翁山蘇姬，說到底也是個緬族人啊！」原本被稱為緬甸「少數民族之燈塔」的翁山蘇姬，從昔日的「人權舵手」成為今日的「人權殺手」。

據《美聯社》報導，在緬甸全國上下，現在已悄然在進行一套非正式的「緬族化」（Burmanization）系統，用來清洗這些少數民族對自我身份的認識與認同。

深受其害的少數民族有位於緬甸西北部的欽邦（Chin），當地有高達90%的欽族人信仰基督教，但境內的十字架幾乎被破壞殆盡；更北邊的克欽邦（Kachin）境內卻擁有全國密度最高的佛塔，但90%以上的是基督徒；即使是位於東北方有最多佛教徒的撣邦（Shan）也批評政府以「非撣族」風格的方式建造一座又一座不屬於他們的寶塔。

對此，緬甸當局否認實施「緬族化」，緬甸的宗教事務與文化部（Ministry of Religious Affairs and Culture）的副處長哥奈（Ko Ko Naing）堅稱：「提倡佛教也是政府的責任，這也是為什麼我們要在全國上下興建象徵佛教的佛塔（pagoda），以免我們的信仰及國家才不會消失。」

克倫發展網（Karen Development Network）的負責人表示，儘管前總統登盛（Thein Sein）放寬了對學習緬語之外語言的限制，但只允許在課後時間教學。居住在克倫邦東瓜（Taungoo）的2000名學童中，約有一半不參加課外語言課，因為他們太累了，想玩或者沒法支付額外的東西與學費。他曾向政府尋求幫助，但得到的回應卻是「如果你們想保留自己的文化和身份，你們就得自己來」。

克倫民族聯盟（Karen National Union，KNU）的高級領導人認為，唯一能讓少數民族在緬甸獲得平等權利，就是要通過制定憲法。但克倫發展網的負責人卻不這麼認為：「除了武裝威脅外，沒有什麼能阻止緬族繼續侵佔其他民族的土地。」他繼續說道：「現在他們有了權力、政府支持、金援甚至是教育，還有什麼是他們得不到的呢？」