退休金有著落？被炒的FBI前副局長 傳有工作上門

美國聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱比（Andrew McCabe）在退休前2日被炒魷魚。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）副局長麥凱比（Andrew McCabe）因未經授權向媒體透露消息、未對FBI內部監察單位吐實等由，於16日晚間遭司法部長塞森斯（Jeff Sessions）開除，恐少領不少退休金。
綜合外媒報導，最新消息指出，已有一名民主黨議員願意提供麥凱比工作，眾議員馬克波肯（Mark Pocan）也表示，願提供麥凱比擔任辦公室選舉期間的維安工作，讓他達到退休所需的工時，獲得退休金，對此，麥凱比透過發言人表示，「正在慎重考慮中」。
美國總統川普則於16日凌晨在推特上寫道，「麥凱比被開除了，對認真工作的聯調局人員來說，是美好的一天、對民主而言也是很棒的一天」，還調侃「麥凱比的前老闆康梅偽善的人，讓他活像個唱詩班少年，麥凱比對於局內最高層級的謊言，與貪腐的運作模式極為清楚」。
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Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!— Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2018年3月17日