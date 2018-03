退休金有著落？被炒的FBI前副局長 傳有工作上門

2018-03-18 14:36

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦調查局(FBI)副局長麥凱比(Andrew McCabe)因未經授權向媒體透露消息、未對FBI內部監察單位吐實等由,於16日晚間遭司法部長塞森斯(Jeff Sessions)開除,恐少領不少退休金。

綜合外媒報導,最新消息指出,已有一名民主黨議員願意提供麥凱比工作,眾議員馬克波肯(Mark Pocan)也表示,願提供麥凱比擔任辦公室選舉期間的維安工作,讓他達到退休所需的工時,獲得退休金,對此,麥凱比透過發言人表示,「正在慎重考慮中」。

美國總統川普則於16日凌晨在推特上寫道,「麥凱比被開除了,對認真工作的聯調局人員來說,是美好的一天、對民主而言也是很棒的一天」,還調侃「麥凱比的前老闆康梅偽善的人,讓他活像個唱詩班少年,麥凱比對於局內最高層級的謊言,與貪腐的運作模式極為清楚」。

相關連結請見

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!