2票反對 李克強連任中國總理

李克強連任中國總理。（法新社）

2018-03-18 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國第13屆全國人大會議上午選舉產生新的領導班子，李克強以2964票贊成、2票反對，連任中國國務院總理。

綜合媒體報導，新設立的國家監察委主任由中紀委副書記楊曉渡出任，獲2953票贊成，6票反對，7票棄權；另外，大會還選出最高人民法院院長，由上屆院長周強連任，獲2956票贊成，5票反對，5票棄權；最高人民檢察院檢察長由現任司法部部長張軍出任，獲2951票贊成，5票反對，10票棄權。