普廷大選「穩贏」 照送iPhone的原因是...

俄羅斯地方政府祭出奇招，在投票日按規定站在票站前自拍、上傳至俄版臉書「VKontakte」後即有機會獲得iPhone 等電子產品。圖為普廷在平昌奧運期間與運動選手自拍合影。（路透）

2018-03-18 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統大選今（18）日展開，現任總統普廷（Vladimir Putin）可望贏得第4個總統任期，當局預估，這次總統大選的投票率會介於63%至67%之間。

綜合外媒報導，面臨低迷的投票率，地方政府祭出「奇招」鼓勵民眾出門投票，在投票當日按規定站在票站前自拍、上傳至俄版臉書「VKontakte」後，可依讚數獲得iPhone、iPad、Apple Watch、數位相機等逾1300種獎品；另有偏遠山區的民眾，可免費接受癌症篩檢。

根據民調，普廷已有近8成的支持率，勝選勢在必得；有專家推斷，政府祭出這一系列的奇招來鼓勵民眾出門投票，是希望能將投票率拉高至7成，將18到39歲的年輕族群列為票源主力，也希望藉由年輕人出門投票，影響家中長輩，藉此推動更高的投票率，避免造成投票率太低，而使此場選舉欠缺合法性的窘況。

俄羅斯遠東地區的海參崴投票所已於今日上午8時（台灣時間凌晨4時）開放，不過因俄羅斯幅員遼闊，要待位於歐洲的俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的投票所將於18日格林威治時間18時（台灣時間19日凌晨2時）關閉後，才會開始計票。