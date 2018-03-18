晚上「返老還童」？尿布癖正妹要男友泡ㄋㄟㄋㄟ

潔絲白天像正常人一樣，到了晚上就會變成一個「巨嬰」。（圖擷自《Barcroft TV》）

2018-03-18 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州有一名23歲女子潔絲（Jess）是一位成人嬰兒/尿布愛好者（Adult Baby/Diaper Lover，簡稱為AB/DL），白天時她就跟普通人一樣，可以自己打理一切；但到了晚上她就會化身為一個無形為能力的「巨嬰」。

綜合外媒報導，潔絲在白天的行為舉止都和正常人無異，但只要一到晚上就會「返老還童」，變成一個小女嬰。儘管外表是大人的模樣，內心卻完全是小嬰兒的狀態，吃喝拉撒睡都要男友史蒂芬（Stephen）幫忙。她會要求男友要像「爸爸」一樣，幫他換尿布、泡奶喝，哄她入睡，就連房間也佈置成專屬嬰兒房。

潔絲和男友這種「父女」角色扮演，在國外被稱為「DDlg」（Daddy Dom/little girl）。有DDlg嗜好的人都相當低調，只有周遭親密的人知道。但潔絲和史蒂芬反其道而行，時常將他們角色扮演互動影片放上《YouTube》，吸引超過16萬粉絲訂閱頻道。

也有不少人批評他們是在宣揚戀童癖，但兩人不以為意。潔絲表示，他們只是享受這種「照顧別人」與「被照顧」的關係，不會藉由父女角色扮演而產生性行為。她也強調她具有行為能力，AB/DL只是她的特殊興趣，「晚上的嬰兒時光才能真正地做自己」。

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