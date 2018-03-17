中國持續嚴控人權 逾900萬人被列「失信」黑名單

2018-03-17 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕中華人民共和國國家發展和改革委員會本月初曾指出，當局持續推動「社會信用系統」，累計已有900多萬「失信人員」被限制購買機票，以及300多萬人被限制購買火車票、6000多家企業被限制融資授信及獲得政府資金支持，當時就引發外界質疑，中國人權將進一步受到限制。近日該委員再度發布聲明，稱5月起將正式推出新制，在該國「社會信用系統」中排名落後者，1年之內都將被禁止購買火車票，以及乘坐任何民用航空器。

本月6日時中國國家發展和改革委員會副主任張勇公開表示，「全國信用信息共享平台」已經建成，國家發改委已與44個部門、所有省區市集60多家市場機構建立互聯互通，以及異議處理、聯合成介等功能，該委員會及有關部門也在稅務、工商、法院執行、食品藥品安全等領域建立了30多個聯合激勵及聯合懲戒機制。他當時也透露，累計已有900多萬「失信人員」被限制購買機票，300多萬人被限制購買火車票等，全國累計失信被執行人名單959萬餘次，凍結存款1800.95億人民幣（新台幣逾8千億）。

北京市工商局長冀岩在14日時則指出，北京市企業信用信息網收集了超過9200萬條訊息，利用信用懲罰手段將20萬戶企業列入經營異常名錄，65家企業被列為重大稅收違法案件當事人，10餘萬人次列入失信被執行人的黑名單，並稱「跨部門信用聯合懲戒初見成效」。

國際人權組織則提出諸多質疑，像是民眾可能因為把腳踏車停在人行道、或道歉時不夠有誠意等小事就遭到處罰，且被列入黑名單的人也不會接到任何通知，一些省份甚至會直接將拖欠債務的人的相片放到公共場合的大螢幕上播出，有人權組織質疑，「中共當局顯然希望創造一個官僚可以嚴重限制人民權利的現實環境。」

人權組織也指出，社會信用體系由誰來管理？被評估者是否能提出異議？以及該體系是否合法，都存在著疑問，官方也沒有明確的說法，批評該系統其實是為了監控中國公民。部分外媒報導提及，張勇當時曾坦承該系統還有問題，被列入黑名單的人即使債務完償還，常常仍然無法履行。針對相關質疑，張勇僅回應稱，會進一步完善相關的處理機制。

近日該委員再度發布聲明，指要在2020年推出完整版的系統，並稱今年5月1日起將進一步推動社會信用體系，正式推出「限制特定嚴重失信人」乘坐火車、飛機的新制度，只要在航空或鐵路範圍內進行影響航空鐵路運作的違法活動，在180日內將被完全限制乘坐火車、1年內限制乘坐民用航空器；至於在其他領域嚴重違法與失信行為的人，也會被限制在1年內不能購買火車高級別席位，以及禁止乘坐任何民用航空器。這些通告內容都明指是要落實習近平提出的「一處失信、處處受限」信用懲戒指示。