金氏紀錄最貴巧克力！ 1顆要價27萬台幣

16日在葡萄牙巧克力展上展出的世界最貴巧克力被取名為「榮耀」（Glorious），限量1000顆。（圖翻攝自Glorious-O Bombom Mais Caro Do Mundo Facebook）

2018-03-17 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙當地時間16日舉辦的1場巧克力展上，展出了1個登上金氏世界紀錄，全世界最貴的巧克力，價值高達7728歐元（約新台幣27.7萬元）。

綜合媒體報導，16日在葡萄牙巧克力展上展出的世界最貴巧克力被取名為「榮耀」（Glorious），限量1000顆，這款巧克力被切割成鑽石的形狀，用藏紅花、白松露、馬達加斯加香草等高級食材製作，巧克力外層覆蓋了金箔，並且被放置在鑲有5500顆施華洛世奇水晶的罩子內，相當奢華。

巧克力廠商透露，他們為了研發這款世界最昂貴巧克力花了大約1年的時間，就連包裝盒都是可以被當作珠寶盒的藝術品，建議買家吃完巧克力之後，可以將包裝盒保存起來。

然而，這款巧克力雖然在葡萄牙展出，但並不會在葡萄牙販售，目前已經送往阿拉伯聯合大公國、安哥拉、俄羅斯與阿根廷等國，巧克力廠商表示，保護買家隱私的也是這款巧克力的特點之一，他們不會透露買家是誰。