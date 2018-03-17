川普向AV女優求償5.8億 正式捲入外遇醜聞

2018-03-17 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與美國成人片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels）的不倫戀與「封口費」事件又有新進展，川普的律師正式向「狂暴丹尼絲」史蒂芬妮．克利弗德（Stephanie Clifford）提告，以違反噤聲協議為由求償2000萬美元（約新台幣5.8億元）。

綜合媒體報導，美國總統川普的委任律師柯恩（Michael D. Cohen）近日正式向法院訴請2000萬美元的損害賠償，指控克利弗德違反了噤聲協議至少20次，是川普首度為這次事件採取法律行動，正式捲入了過去曾劈腿，並與成人片女星有染的醜聞。

而克利弗德6日才向法院訴請噤聲協議無效，因為川普當時並未在協議上簽字，克利弗德也在本週一向柯恩表示願意歸還當初的「封口費」13萬美元（約新台幣378萬元），以換取說出真相的自由，週五克利弗德的律師阿凡納提（Michael Avenatti）更向美國媒體表示，克利弗德曾遭受到對方的暴力威脅與警告，要求他對於和川普的關係保持緘默。

曾經替川普否認過婚外情醜聞的美國白宮，昨日對於克利弗德曾遭暴力威脅一事表示譴責，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）說，「白宮絕對會譴責任何暴力的威脅，不過我目前仍不清楚事件詳細的情況」。