習近平打破任期限制 台學者：中國內部矛盾恐加劇

2018-03-17 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大會議今（17）上午召開，習近平以2970票全票通過連任國家主席。針對習近平修憲取消任期限制，台灣多位學者表示，此舉使中國未來的發展充滿未知因素，專制權力雖能貫徹領導人意志而便於統治，卻可能引發社會內部更多的矛盾。

由政治大學主辦的「習近平時代的中國：發展、機遇與挑戰國際研討會」今天舉行，多位學者參與會議。據《中央社》報導，淡江大學中國大陸研究所教授趙春山演講時指出，在中國整體國力提升與國際政經條件改變的情況下，習近平的權力集中有助於政策的貫徹執行，然而這種強勢領導也將帶來諸多挑戰，因為政治的運用若無法回應人民對生活條件的期望，容易引發社會矛盾的提升，最後可能釀成推翻政治的社會力量。

政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇在會議上表示，目前中國對社會方面的控制能力相對較弱，未來如何進行政策調節與執行是關鍵問題。政大國關中心主任寇健文則認為，每一種政治制度都有自己的長處與弱點，中國的專制統治缺少政治上相互制衡的力量，可能引發許多問題。

政大東亞所所長王信賢等人提出資料表明，習近平時代民眾採取暴力抗爭的比例降低，國家以專制權力進行壓制，也許維持了社會表面的和平，卻不代表這是一個平靜的社會。