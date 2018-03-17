雪花襯托夢幻 習近平團隊得票數字有學問

中國全國人大會議把習近平留在國家主席和國家軍委主席座上，也只少一票地把盟友王岐山送上國家副主席寶座。（法新社）

2018-03-17 19:35

〔中央社〕17日的中國全國人大會議，一票不少地把習近平留在國家主席和國家軍委主席座上，也只少一票地把盟友王岐山送上國家副主席寶座，加上北京降下入冬初雪，從場內到場外，如夢似幻。

這場來得非常突然、連氣象預報都沒預測到的雪，讓媒體議論紛紛。但最近被修憲案、「紅藍大戰」壓得發悶的中共官方，馬上笑逐顏開。

場邊的媒體，並沒有跟著笑逐顏開。倒是新任國家副主席王岐山宣誓完右手一放，順勢瀟灑地拍了下桌面，一股「王者歸來」的霸氣外露，在場媒體才終於嘿嘿一笑，終於有文章可作。

一到下午，這場雪在中國環保部長李干杰的口中，就成了「瑞雪兆豐年」的瑞雪，更別說上午下雪時，央視新聞直播的旁白，立刻就把這場瑞雪和習近平的連任套在一起。

其實，這幅如夢似幻的景象，雪只是陪襯。人民大會堂萬人廳裡開出來的得票數字，那才是如幻似夢。

上午投票，官方費心地把所有媒體「請」出記者席，讓2970名全國人大代表，專心勾選心目中的理想的國家主席、副主席、國家軍委主席、人大正副委員長、秘書長。勾選完了，媒體才被放回記者席。

當萬人廳主席台兩側的大螢幕，秀出習近平以2970票全票連任國家主席時，代表們爆出熱烈掌聲，媒體席則是一片驚呼。反對票0、棄權票0、無效票0，所有代表、包括習近平自己，無一例外地投下了贊成票。

一、兩分鐘後，習近平又以同樣的得票數連任國家軍委主席，掌聲同樣熱烈，場邊同樣驚呼。這位「三位一體」的黨政軍最高領導，就這樣邁入了第2任。

接下來，選的是全國人大常委會委員長。習近平的政治盟友栗戰書，同樣拿到了2970票的夢幻數字，一張礙眼的票都沒有；而14日全國政協票選主席時，汪洋也享受到了全票當選的優厚待遇。

最受矚目的國家副主席選舉到了。由王岐山當選，並不意外，但贊成票只比習近平少了一張，多出來的是僅僅是一張反對票，讓王岐山被一些網民戲稱為「九千歲」、「9999歲」。究竟誰反對王岐山，是不是王岐山自己，又成話題。

從11日修憲案、14日票選全國政協主席，到17日票選上述職位。人們逐漸看出的門道是：

習大大，必須是全票；政治局常委，也該是全票；習大大的親密戰友，必須只少於習大大一票；與習大大延任有關的修憲案，閒雜票只能是123（1票無效、2票反對、3票棄權）；其他人選，在規劃名單裡自由發揮即可。

這場票選大戲，18、19日還要再上演兩天。雖然人選早已內定，人們想看的也就不再是誰當選，而是他們的贊成票數，是不是同樣地如夢似幻。

至於用來襯托這場夢幻的雪，早就停了。

中國全國人大會議場內選得火熱，場外卻意外降下大雪，人大會議的工作人員冒著大雪，瑟縮著身子在會場外行走。（法新社）