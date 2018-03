非裔小販被追捕猝死 馬德里移民社區掀暴動

2018-03-17 19:38

〔即時新聞/綜合報導〕西班牙馬德里移民社區拉瓦皮耶斯(Lavapiés),當地時間15日,上百名示威者聚集街頭,焚燒垃圾桶、腳踏車抗議,並向鎮暴警察投擲石頭,場面混亂。外媒報導,疑因不滿日前警察追捕1名非洲裔小販時,導致小販死亡,示威者才會引發這場示威活動。

綜合外媒報導,有目擊者稱,事發當日,警察在街上打擊非法擺攤,從馬德里觀光景點太陽門(Puerta del Sol)一路追逐非法攤商至拉瓦皮耶斯。警察在該區發現非洲裔小販姆比奇(Mmame Mbage)昏迷,救護人員到場後極力搶救,最後姆比奇仍回天乏術。

姆比奇的死訊一出,引起當地移民者的不滿。15日晚上他們聚集拉瓦皮耶斯街頭,焚燒垃圾桶,封鎖街道,又向鎮暴警察投擲石塊。社區內有巴士站遭到破壞,廣告看板也遭殃,玻璃散落一地。這起暴動造成20人受傷,無人死亡。

馬德里市長卡梅納在社交平台Twitter上表示,對事件感到遺憾,承諾徹查,並會採取相應行動。報導也提到,政府官員和警方聲明,姆比奇沒有遭到追捕,並指責有反政府團體在社交媒體上傳播暴力事件的謠言。

