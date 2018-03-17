非裔小販被追捕猝死 馬德里移民社區掀暴動

馬德里移民社區日前發生暴動，1名示威者燃燒垃圾桶，表達不滿情緒。（美聯社）

2018-03-17 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙馬德里移民社區拉瓦皮耶斯（Lavapiés），當地時間15日，上百名示威者聚集街頭，焚燒垃圾桶、腳踏車抗議，並向鎮暴警察投擲石頭，場面混亂。外媒報導，疑因不滿日前警察追捕1名非洲裔小販時，導致小販死亡，示威者才會引發這場示威活動。

綜合外媒報導，有目擊者稱，事發當日，警察在街上打擊非法擺攤，從馬德里觀光景點太陽門（Puerta del Sol）一路追逐非法攤商至拉瓦皮耶斯。警察在該區發現非洲裔小販姆比奇（Mmame Mbage）昏迷，救護人員到場後極力搶救，最後姆比奇仍回天乏術。

姆比奇的死訊一出，引起當地移民者的不滿。15日晚上他們聚集拉瓦皮耶斯街頭，焚燒垃圾桶，封鎖街道，又向鎮暴警察投擲石塊。社區內有巴士站遭到破壞，廣告看板也遭殃，玻璃散落一地。這起暴動造成20人受傷，無人死亡。

馬德里市長卡梅納在社交平台Twitter上表示，對事件感到遺憾，承諾徹查，並會採取相應行動。報導也提到，政府官員和警方聲明，姆比奇沒有遭到追捕，並指責有反政府團體在社交媒體上傳播暴力事件的謠言。

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#Madrid: Riots in #Lavapies, after the death of a Senegalese migrant, reportedly following persecution by the local police. Live STREAM https://t.co/T5blrmwa6S #antireport RT — eⒶtps （@eatps_） 2018年3月15日

Police shooting （rubber bullets I guess） in #Lavapiés #Madrid. pic.twitter.com/n6BITgVfl4 — Mbame Ndiaye （@quilombosfera） 2018年3月15日

馬德里鎮暴警察出動陣壓混亂場面。（法新社）