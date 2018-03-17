讚嘆！ 2萬公尺高空拍下絢麗極光

一名擔任美軍偵察機飛行員的攝影師，日前利用執行任務之便，從70000英尺的高空近距離拍下絕美的極光。（圖擷自extremerossphotography）

2018-03-17 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕欣賞絢麗的極光是許多愛好旅遊的民眾想達成的夢想，日前一名擔任美軍偵察機飛行員的攝影師，就利用執行任務之便，從70000英尺（約2萬1336公尺）的高空近距離拍下絕美的極光，讓看到的網友驚嘆不已。

外媒報導指出，Ross Franquemont不僅是美國「Beale Air Force Base」的一位U-2偵察機飛行員，同時也是一位攝影師，他在個人網站上放有許多從高空拍攝的風景作品。日前他被派往英國執行任務，並在路上拍下數張絕美的極光照片。雖然該次任務的詳情並未被透露，但他當時是在70000英尺的高空拍下這些照片，該次任務的飛行距離則長達6400英里（約1萬0299公里）。

Ross Franquemont在接受媒體訪問時表示，當下只見到極光像是在舞動一般，每秒都在變換，且他就坐在以時速500公里前進的飛機內，雖然不知道極光移動和改變的速度有多快，但對拍攝者來說也是一大挑戰。

Ross Franquemont日前他被派往英國執行任務，並在路上拍下數張絕美的極光照片。（圖擷自extremerossphotography）

Ross Franquemont除了拍下數張絕美的極光照片，也不忘留下幾張自拍照。（圖擷自extremerossphotography）

Ross Franquemont日前他被派往英國執行任務，並在路上拍下數張絕美的極光照片。（圖擷自extremerossphotography）

Ross Franquemont日前他被派往英國執行任務，並在路上拍下數張絕美的極光照片。（圖擷自extremerossphotography）

Ross Franquemont不僅是美國「Beale Air Force Base」的一位U-2偵察機飛行員，同時也是一位攝影師，他在個人網站上放有許多從高空拍攝的風景作品。（圖擷自extremerossphotography）