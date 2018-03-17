寒天催醒花芽！東京櫻花提早開 預計25至27日滿開

東京千代田區靖國神社的染井吉野櫻標本木在今天下午開滿5朵以上，符合宣布開花門檻。（記者林翠儀攝）

2018-03-17 16:35

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕位於東京千代田區靖國神社的染井吉野櫻標本木在今天下午開滿5朵以上，日本氣象廳人員也正式宣告東京櫻花祭的到來。由於天氣暖和東京櫻花較去年提早4天開花，比例年更提早了9天。預計一週後東京地區將被滿開的櫻花染成一片粉紅。

今年的櫻花提早綻放，主要的原因為今年冬天特別寒冷，尤其是東京都心一月下旬出現零下4度最低溫，打破48年來的紀錄。氣象廳表示，寒冷的天氣打醒了花芽的休眠狀態，進入3月之後，天氣持續多天回暖也幫助櫻花花苞順利成長。

日本四國高知的染井吉野櫻已在15日宣布開花，搶下全國櫻花開花的「頭香」，高知櫻花比去年早開14天，較例年提早7天，接著九州的宮崎市也在16日宣布開花。

先前民間氣象公司也預測東京的櫻花應該也會在本周末提早綻放，今天上午觀察發現花苞已鼓大，隨時都有開花的可能。

當地時間今天下午2點半左右，氣象廳人員仔細觀察靖國神社的標本木，確定有5朵以上綻放，符合宣布開花的門檻，氣象廳人員在前來靖國神社參拜民眾的掌聲下宣布「東京櫻花開花」。

東京櫻花月為關東地區最早開花的地區，滿開日預測為25至27日，是自1953年觀測以來第二早開花的一次，最早的紀錄為2002年與2013年的3月16日。

靖國神社的染井吉野櫻標本木在今天下午開花。（記者林翠儀攝）

靖國神社的染井吉野櫻標本木櫻花開花，吸引媒體和前來參拜的民眾搶拍。（記者林翠儀攝）