網友看傻！ 冰雪女王Elsa變超人 寒冬中推著警車走

美國波士頓一名Cosplay冰雪女王的民眾推著警車協助脫困，但網友全都看傻了，原來這位Elsa是由男性所裝扮。（圖擷自Christopher B. Haynes臉書）

2018-03-17 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼《冰雪奇緣》裡的女王Elsa形象深植人心，美國波士頓13日大雪紛飛時，一輛警車卡在雪地裡動彈不得，此時一名Cosplay冰雪女王的民眾出現，推著警車協助脫困，但網友全都看傻了，原來這位冰雪女王是由男性所裝扮。

據《紐約每日新聞》報導，臉書網友海恩斯（Christopher Haynes）拍下了整段救援過程，他表示事情就發生在波士頓的Gallows酒吧外，大家目睹了Elsa單槍匹馬推著一輛警局貨車前進。

從影片中可以看到，Elsa不但獨力在後面用力推動車輛，還指揮警車適時移動，甚至一度彎下腰去除車輪旁的積雪。等到Elsa成功幫警車開出雪地後，酒吧裡的目擊者響起歡呼聲，Elsa聽到後便輕提裙子，向酒吧民眾屈膝示意。

事後Cosplay成冰雪女王的男子透露，他在去年的一場暴風雪後就買了Elsa的服裝，因為他認為在大雪中這樣穿會很搞笑，而事實證明他是對的。男子拒絕透露自己的真實真分，僅表示自己當時看到警車困在雪中就順便出手協助。

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