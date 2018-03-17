45歲美國人夫拐16歲華裔少女私奔 驚動墨國發「安柏警報」

2018-03-17 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）日前發生一起震驚當地的「私奔」事件，日前一名年僅16歲的華裔少女，被一名45歲中年男子帶離學校，報警後發現兩人早已雙宿雙飛到了墨西哥，墨西哥當局已發布安柏警報（Amber Alert），希望能夠透過媒體的力量找到該名少女。

據《CBS》報導，16歲女學生艾咪（Amy Yu）本月5日，在學校與45歲的人夫埃斯特利（Kevin Esterly）一同離開，2日後家人報案，經過追查，兩人購買單程票從費成國際機場飛往德州達拉斯後，再轉機到墨西哥旅遊勝地坎昆（Cancun），據信少女並沒有被脅持，是主動與對方前往。

調查顯示，埃斯特利自己有4名女兒，艾咪則與媽媽及弟弟同住，在艾咪7歲時，兩家人在教會認識，關係變得越來越密切，常一同出遊。艾咪更曾在學校聯絡冊上，將埃斯特利列為她的「繼父」。

埃斯特利的妻子史黛西（Stacy）透過律師的聲明中表示，在兩人私奔前，她曾因為丈夫與之過度親密的曖昧行為大吵，同時喊話希望愛咪快快回家。

美國、墨西哥警方也透過媒體，呼籲民眾如果有看到照片中女孩與男子，請盡速跟警方連絡，因為他們確信這名少女或許已陷入危險中。