電影紅雀是真的！通俄門關鍵俄裔商人：我是CIA臥底間諜

俄裔美籍商人沙特日前驚爆自己是CIA臥底了20年的間諜。（圖擷自buzzfeed）

2018-03-17 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普俄裔美籍的商業夥伴沙特（Felix Sater），日前驚爆自己是美國情報單位的臥底，幫美國國防情報局（DIA）、中央情報局（CIA）及聯邦調查局（FBI）臥底20年，參與過搜索賓拉登計畫、北韓核武計畫及成功阻止前總統小布希（George W. Bush）遭人暗殺的計畫。

據《彭博》報導，沙特在當地時間週一（12）日，發表長達3頁的聲明自爆自己以「貪腐奸商」的假身分，幫美國情報單位臥底20年。

他自稱31歲當年，主動受到美國情報局人士接觸，對方希望會說俄語的他能替美國貢獻心力，沙特表示他十分愛國，因此當時毫不猶豫的答應了這項差事。

但根據資料顯示，沙特出生於俄羅斯莫斯科，在美國布魯克林長大，曾因在酒吧持玻璃杯碎片刺傷一名男子入監服刑，也曾與俄羅斯犯罪組織合作詐騙、勒索，為了不再入監，才會答應成為美國情報線人。

據「華盛頓郵報」及「紐約時報」先前報導，沙特2015年在給長年摯友、同時也是川普律師的柯恩（Michael Cohen）一封信中暗示能「扶川普上位」，也因在莫斯科川普大樓開發案中牽線，成為特別檢察官穆勒（Robert Mueller）「通俄門案」調查關鍵人物。

沙特並未透露是否已遭穆勒團隊偵訊，但若沙特所言屬實，他擔任臥底間諜的期間，穆勒正是聯邦調查局局長。

美國國防情報局、聯邦調查局、中央情報局、美國眾議院情報常設委員會，目前都尚未對此發表評論。