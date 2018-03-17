去俄羅斯化？ 白俄羅斯正名「白羅斯」

白俄羅斯駐中大使館發布聲明，即日起將該國國名的中文譯名改為「白羅斯」。（擷取自白羅斯共和國駐中大使館網站）

2018-03-17 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕東歐內陸國家白俄羅斯共和國（Republic of Belarus）簡稱「白俄羅斯」，其中文國名具有「俄羅斯」3字，常使人誤會該國仍與俄羅斯聯邦（Russia）有關，如今白羅斯駐中大使館發布聲明指出，即日起將該國中文譯名已正名為「白羅斯」，希望各國可配合更改相關譯名。

白羅斯駐中大使館昨（16日）發布聲明，指其國名過去的中文譯名「白俄羅斯」其實是個組合字，其中「白」代表顏色，「俄」是形容詞，具有俄羅斯的含意，而「羅斯」則是過去巴爾特人、蘇蘭烏爾人及東斯拉夫人的古國名。

該篇聲明續稱，中文的「白俄羅斯」是錯誤的國名，常誤導使用中文的民眾，對該國的認知出現錯誤，「幾乎每個曾在中國留學或工作的白俄羅斯人，都至少必須為此解釋一次」，澄清該國並非俄羅斯的一部份，也不是俄羅斯轄下的某個區域，「世上更沒有黑俄羅斯這種國家！」

白羅斯駐中大使館進一步指出，由於聯合國正式文件及本國憲法均載明，該國正式名稱為「Republic of Belarus」或「Belarus」，從語言及語義的角度來看，若要將其翻為中文，則應使用「白羅斯」最為恰當，經過審慎考量最終決定把原國名譯名中的「俄」字拿掉，未來將正名為「白羅斯共和國」。

白羅斯1991年從蘇聯獨立，並於同年12月19日改稱為「白俄羅斯共和國」，其國土東北部與俄羅斯聯邦接壤，南部與烏克蘭為鄰，國內將近80％人口為土生土長的白羅斯人，主要少數民族依次為俄羅斯人、波蘭人與烏克蘭人。