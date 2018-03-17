英國下月起開徵糖稅 含糖飲料跟著漲 可樂一瓶125元

英國政府將從4月開始對含糖飲量加課「糖稅」，英國知名連鎖酒吧決定，未來要調漲百事可樂價格。（美聯社）

2018-03-17 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府將從4月開始對含糖飲量加課「糖稅」，現在英國有業者因此決定提高含糖飲料價格，英國知名連鎖酒吧威瑟斯本（JD Wetherspoon）決定，未來每瓶百事可樂價格來到3英鎊（約台幣125元）。

綜合報導指出，英國財政大臣歐斯本（George Osborne）2016年宣布，為了打擊兒童肥胖問題，要對含糖飲量多課糖稅。英國從下個月起，每100毫升飲料中若如果含有5克糖，就要多繳每公升18便士（約台幣8元）的糖稅，如果含有8克以上的糖，則須繳每公升24便士（約台幣10元）的糖稅。

英國威瑟斯本集團董事長馬丁（Tim Martin）表示，由於英國飲料製造商已將糖稅反映在價格上，旗下店家將在下月跟進，將糖稅轉嫁給消費者。未來酒吧的百事可樂要多收10便士（約台幣4元），每瓶價格將會來到3英鎊（約台幣125元）。

不過英國獨立財政監察機構「預算責任辦公室」（Office for Budget Responsibility）上周表示，有許多飲料廠商為了避開糖稅，減少了產品中的糖分，因此讓預期進帳到國庫的飲料含糖稅少了一半。