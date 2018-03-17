佛州崩塌天橋包商稱「40年未有意外」 遭爆工程事故黑歷史

2018-03-17 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達國際大學（Florida International University, FIU）日前發生新建好的天橋崩塌意外，至少約6人死亡。該天橋建築公司「FIGG」稱執業40年，從未發生過類似意外，但有媒體報導，「FIGG」公司和聯合建設天橋的「MCM建築公司」，過去皆有過工程事故。

綜合外電報導，有多家美國媒體稱，負責建造佛羅里達國際大學新天橋的兩家建商「FIGG」公司和「MCM建築公司」，過去皆有過工程事故。

《邁阿密先驅報》（Miami Herald）報導，據維吉尼亞州勞動部，一座「FIGG」公司於2012年建造的橋梁，在施工期間落下約90噸重的混凝土，「FIGG」事後被查出涉4項違規操作，《維吉尼亞先鋒報》（Virginia Pilot）稱此事件造成4名工人輕傷，「FIGG」被罰2萬8千美元（約新台幣81萬元）。

《溫斯頓沙勒姆報》（Winston-Salem Journal）則報導，「MCM建築公司」本月在擴建勞德岱堡-好萊塢國際機場（Fort Lauderdale International Airport）期間，一名工人因一座橋樑臨時倒塌而受傷。該報也稱，MCM過去5年其施工場所曾違反11項安全規定，包括危險的壕溝、水泥粉塵等其他問題，被罰款超過5萬美元（約新台幣145萬元）。

「FIGG」公司則在佛羅里達國際大學天橋崩塌事故發生後，表示該公司「40年歷史中，從未發生類似事故」，並將全力配合相關調查。