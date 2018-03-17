曾謝台灣農業貢獻良多！ 85歲越南前總理逝世

2018-03-17 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕越南政府今發布聲明證實，當地時間凌晨1時30分，前總理潘文凱（Phan Van Khai）在位於古芝縣的家中逝世，享壽85歲。

綜合媒體報導，潘文凱曾於1997年至2006年，出任總理一職，帶領越南走出亞洲金融危機，並在短短9年間實施改革，包括鬆綁民營企業，帶動產業發展；控制通貨膨脹；甚至大刀闊斧削減許多不合理的行政管理權力等，使越南晉升東南亞成長最為快速的經濟體之一。

報導指出，越南政府在聲明中表示，潘文凱今天過世，但官方並未透露潘的死因，僅知他已生病數週。文中指出，潘是個擁有「創新精神」的領導人，不僅讓「整個經濟領域發揮其能力」，還帶來開放，使越南得以與國際接軌，貢獻卓著。

報導還提到，潘文凱除了當過總理，也是一名經濟學家，曾接受前蘇聯教育，並於2005年遠赴華府，他也是越戰結束後，首位訪美的越南總理，有助鞏固越美雙邊關係。

根據官方公開資料顯示，2007年至2010年，台灣曾與越南在胡志明市西北邊的古芝縣，攜手合作成立農民組織，學習台灣的農村經驗，成立產銷班，改善生產技術與推廣方法，並舉辦成果展示會。

出身古芝縣的前總理潘文凱，受邀出席時，曾大讚台灣對越南農業的貢獻，台灣代表還獲頒「農業貢獻紀念獎章」，表示越南高度肯定雙方的合作。