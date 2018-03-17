被法院宣告「死亡」 男子本人出庭仍「不得復活」

63歲的雷盧親自出庭為己做證，卻仍被宣判「死亡」。（美聯社）

2018-03-17 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞一名男子多年前隻身前往土耳其工作，今年初因逾期滯留遭土國遣返，沒想到返國後才發現，自己與家人失聯多年，早在十幾年前就被通報失蹤、死亡。該男近日親上法庭為己作證，但礙於相關法律規定，法官16日仍宣判「不得復活」。

綜合外媒報導，今年63歲的雷盧（Constantin Reliu）在羅馬尼亞娶有妻子，並在1992年前往土耳其謀求生計，他在1999年最後一次返回土耳其後就音訊全無，雷盧妻子以為他在同年發生的土耳其大地震中喪生，為求再婚，便向當地法院聲請死亡證明。

雷盧今年1月遭遣返回國，通過海關時他的「死人身分」被查出，整起事件才曝了光。當局第一時間以為雷盧冒用他人身分，經過長達6小時的訊問並接受指紋辨識等相關科學鑑定，他才獲證實確為雷盧本人。

然而，想在法律上「復活」並不如雷盧一開始想像的那麼容易，由於事隔已久，法院發現此案已超過推翻死亡認定的申訴期限，最終只能依法宣判雷盧在法律上仍被視為死人，所有活人擁有的權利與義務均不再具有。

對於這個結果，雷盧直言無法接受，強調自己在土耳其還有生意要經營，如今卻因不具有合法身分遭羅馬尼亞移民局拘留，陷入進退維谷的窘境，「儘管我還活著，卻被宣判死亡」他說，「我沒有絲毫收入，因為我什麼事都不能做」。