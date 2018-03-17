退休前2天被炒 FBI前副局長退休金不保

美國聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱博（Andrew McCabe），原定當地時間18日正式退休，未料，16日晚間卻提前被炒魷魚。（路透）

2018-03-17 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱博（Andrew McCabe），原定當地時間18日正式退休，未料，16日晚間卻提前被炒魷魚，恐少領不少退休金。對此，麥凱博也發表聲明回應司法部長賽森斯（Jeff Sessions）的判決。

綜合媒體報導，49歲的麥凱博表示，「因為我所扮演的角色、採取的行動，以及在前局長康梅（James Comey）被開除後，目睹的所有事物，才會受到不公平對待。我將21年的青春，全奉獻給調查工作，這樣的判決，不僅破壞我個人的名譽，還污名化整個團隊、專業情報員與執法部門」。

司法部長賽森斯週五（16日）晚間宣布，根據調查結果與高官建議，「決定立即解除麥凱博的職務」。麥凱博原本預計於週日（18日）退休，並依法享有退休福利，但因提前被迫走人，可能會拿不到部分退休金。

據悉，麥凱博因於希拉蕊「電郵門」、總統川普「通俄門」調查中，屢次遭疑未居中立，去年決定提前退休，並從今年1月底開始休假。近日司法部內部一份報告顯示，麥凱博疑涉向媒體洩漏機密訊息、誤導調查人員，缺乏公平、公正等失職行徑，塞森斯決定將其掃地出門。

不過，部份人士質疑，賽森斯可能是受限於川普與共和黨施壓，才會做出此項決議。稍早川普則在推特上，撰文大讚「麥凱博失業，對努力打拚的調查局工作人員以及民主而言，是最棒的一天」，調侃「那個偽善的康梅，不僅是麥凱博的前老闆，還讓他的手下看起來宛如唱詩班的小朋友」，指控「麥凱博很清楚局內最高層級的謊言與貪腐的運作模式」。