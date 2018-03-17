台灣資深經貿官員擬訪華府 化解懲罰性關稅危機

外交官員透露，為化解川普政府對台灣出口到美國的鋼鐵和鋁課徵懲罰性關稅的危機，蔡英文政府正規劃派出高層經貿官員在下週到華府進行溝通。據了解，台灣可能派出閣員級的資深官員訪華府。（資料照）

2018-03-17 12:24

〔駐美特派員曹郁芬／華府16日報導〕外交官員透露，為化解川普政府對台灣出口到美國的鋼鐵和鋁課徵懲罰性關稅的危機，蔡英文政府正規劃派出高層經貿官員在下週到華府進行溝通。據了解，台灣可能派出閣員級的資深官員訪華府。

美國總統川普8日根據美國貿易法案的232條款在白宮正式簽署行政命令，對進口美國的鋼材課徵25%，對進口鋁課徵10%的關稅。他說，在北美自貿協定談判期間會暫時豁免加拿大與墨西哥的關稅，而對美國重要的盟邦會依個案檢視。他們除了保護美國的產業，也努力對美國那些從軍事與貿易上的朋友們展現極大的彈性與合作。

由於這項行政命令將於3月23日起實施，許多美國的盟邦已派出閣員到華府溝通，以爭取美國的豁免。包括日本外首河野太郎，韓國外長康京和目前都在華府訪問，除了溝通北韓等國安議題，化解美國的懲罰性關稅也是目標之一。

據了解，由於川普政府將經濟安全定位為國家安全，因此台灣派來華府的經貿官員也將從國安角度來說服美方，台灣是美國的重要夥伴，屆時也可能有台灣的鋼材和鋁業業者同行。預計訪問團會與美國貿易代表署、商務部以及財政部等單位廣泛交換意見。

美國是全球最大鋼材進口國。全球共有110個國家對美出口鋼材，前10名分別是加拿大、巴西、南韓、墨西哥、俄國、土耳其、日本、台灣（佔4％）、德國、印度。這些國家的進口鋼材佔美國進口總量的78％。