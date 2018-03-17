揭露警防彈背心「黑心」遭開除 美吹哨人獲1.6億獎金

一名曾在防彈背心廠商工作的美國大學教授，因揭露防彈背心材質有瑕疵，美國政府將製造商和解金的一部分撥給他當獎金，總額高達570萬美元（約新台幣1億6730萬元）。（法新社）

2018-03-17 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕一名曾在防彈背心廠商工作的美國大學教授，因揭露防彈背心材質有瑕疵，美國政府將製造商和解金的一部分撥給他當獎金，總額高達570萬美元（約新台幣1億6730萬元）。

《CNBC》報導，密西根大學教授Aaron Westrick曾在防彈背心廠商Second Chance Body Armor工作，他向公司反應防彈背心用的Zylon纖維在熱、潮濕情況下會劣化，卻遭到公司開除。美國政府曾購買該材質的背心做為聯邦警察裝備。

報導指出，Aaron Westrick揭露此種材質有問題後，美國司法當局和背心製造商日本東洋紡（Toyobo）以及其美國子公司以6600萬美元（約新台幣19億3700萬元）達成和解。Aaron Westrick獲得部分和解金570萬美元（約新台幣1億6730萬元）。

報導表示，美國司法部長塞辛斯（Jeff Sessions）痛批廠商，使用有缺陷的材料是不誠實的，會使防彈背心使用者有生命安全上的問題。