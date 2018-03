下週《紐約客》封面搶先曝光！川普裸體上台受訪

2018-03-17 00:34

〔即時新聞/綜合報導〕美國知名知識、藝文類的雜誌《紐約客》下週的刊物封面,已搶先在社群網站「推特」上曝光,從中可見裸體的美國總統川普(Donald Trump)站在發言台上,接受台下媒體提問。

《紐約客》雜誌在推特PO出將推出的刊物封面,繪製此封面的插畫家貝瑞(Barry Blitt)表示,「我想表達的是川普和媒體之間如暴風雨般的惡劣關係」,日前一名美國色情片女星史多美·丹尼爾(Stormy Daniels)曾指出自己與川普有耐人尋味的關係,封面同時在影射這件事情。

貝瑞每週都會向《紐約客》寄出許多張封面草圖,此次寄出關於校園槍擊事件、史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)逝世等圖案,但川普裸身受訪之圖則雀屏中選,在確定封面圖樣後,貝瑞就會用水彩畫的形式,將圖畫呈現出來。

An early look at next week's cover, “Exposed,” by Barry Blitt: https://t.co/pfURSeisEU pic.twitter.com/X9ZaxIbEiX