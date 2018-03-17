下週《紐約客》封面搶先曝光！川普裸體上台受訪

美國知名知識、藝文類的雜誌《紐約客》下週的刊物封面，已搶先在「推特」上曝光。（圖擷取自紐約客推特）

2018-03-17 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名知識、藝文類的雜誌《紐約客》下週的刊物封面，已搶先在社群網站「推特」上曝光，從中可見裸體的美國總統川普（Donald Trump）站在發言台上，接受台下媒體提問。

《紐約客》雜誌在推特PO出將推出的刊物封面，繪製此封面的插畫家貝瑞（Barry Blitt）表示，「我想表達的是川普和媒體之間如暴風雨般的惡劣關係」，日前一名美國色情片女星史多美·丹尼爾（Stormy Daniels）曾指出自己與川普有耐人尋味的關係，封面同時在影射這件事情。

貝瑞每週都會向《紐約客》寄出許多張封面草圖，此次寄出關於校園槍擊事件、史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）逝世等圖案，但川普裸身受訪之圖則雀屏中選，在確定封面圖樣後，貝瑞就會用水彩畫的形式，將圖畫呈現出來。

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An early look at next week's cover, “Exposed,” by Barry Blitt: https://t.co/pfURSeisEU pic.twitter.com/X9ZaxIbEiX — The New Yorker （@NewYorker） 2018年3月16日