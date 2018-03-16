南非前總統祖馬貪腐下台 檢方補槍準備起訴

2018-03-16 23:39

〔編譯羅綺／綜合報導〕今（16）日南非檢察總長阿布拉罕（Shaun Abrahams）表示，前總統祖馬（Jacob Zuma）將面臨他任內犯下的貪腐罪，「我們有足夠的證據，可以起訴祖馬先生。」他說。

南非前總統祖馬於1990年代末擔任副總統期間，在一樁總額300億南非蘭德（約730億新台幣）的軍售案中收賄，遭到783項控訴。當年檢察官曾起訴祖馬，但2009年他競選總統前，卻突然因「技術性問題」而撤銷起訴。

前年高等法院重啟審判，最高法院認為當年撤訴不合理，去年駁回祖馬的上訴。而祖馬上月下台。