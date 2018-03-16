美老翁沒物資受困雪地 獨撐4夜奇蹟獲救

美老翁受困雪地長達4天，最後救援直升機經過將他救起。原本放棄希望的他，不敢置信這奇蹟的事情。（美聯社）

2018-03-16 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州希柏市（Utah，Heber City）1名老翁，因為幫鄰居修理雪上摩托車，並在附近雪地進行測試，沒想到他卻轉錯彎，耗盡燃料，讓他陷入麻煩，更糟的是身上沒有手機、食物及水，他獨自在寒冷的冰天雪地撐過4夜，最後奇蹟似的獲救，連他自己都難以置信。

綜合外媒報導，60歲老翁海爾斯（David Hales），當地時間9日黃昏時刻，幫鄰居修理雪上摩托車後進行測試，騎了大約半小時後，他發現燃料不足，摩托車一動也不動，更糟的是他以為自己知道路，結果轉錯方向，因此迷路。

海爾斯沒有帶手機無法求救，身上也沒有任何食物、水，無奈的他只好等待救援，並靠吃雪生存。受困的某晚，他看到救援直升機飛過頭頂，讓他心情瞬間盪到谷底，海爾斯痛心的表示，「那是我的契機，但卻錯過了。」

幸好老天爺沒有放棄他，13日上午時間，瓦沙契郡（Wasatch County）搜救人員發現海爾斯的身影，將他救起後送醫治療，所幸海爾斯只有失溫的情況，身上僅受輕傷。

事後，海爾斯接受採訪回憶獲救當時，他已經快放棄失望，「我可能無法再撐一天，因為身體已經到達極限，雙腿不時抽筋。」，最後看見直升機飛向他時，讓他相當高興，高舉雙手回應，「心想多虧他們，我有救了。」