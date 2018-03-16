辣妹誤傳性感照給人夫 結局神展開！

希妮因為傳錯禮服露背照給伍德，引起網路瘋傳。高人氣的推文也幫助伍德籌到病兒的醫藥費。（圖擷自米勒推特）

2018-03-16 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國學生希妮（Sydney）1則傳錯的訊息引起瘋傳，她原本要傳給朋友米勒（Mandi Miller）詢問「這件禮服好嗎？」並附上2張性感露背照，卻手殘傳錯到陌生人夫伍德（Tony Wood），伍德以幽默回應化解尷尬，也稱讚希妮穿得好看。米勒得知後分享推特引起爆紅，但也因為這則的高人氣，意外幫助伍德籌到醫藥費，拯救他罹患白血病的兒子。

綜合外媒報導，3月8日米勒分享希妮與伍德對話，2月18日時希妮傳出2張禮服試穿照，詢問米勒這件「她適合穿嗎？」，但因為按錯號碼，傳到伍德手機裡。伍德面對這突如其來的美女照，決定幽默回應，「我想你一定是傳錯訊息了，但我與孩子都覺得妳穿起來很漂亮，妳絕對要選這條，可惜我太太現在不在家，不然可以給你更好意見。」，並附上5個孩子大讚的照片，幽默的回應讓人看了覺得哭笑不得。

米勒在推特分享此事後，引起網路瘋傳，超過70萬人按讚，17萬人分享。其中1名眼尖的網友發現，伍德有名孩子因為罹患白血病，需要龐大醫藥費，這名網友決定將伍德設立的募款資訊留言於這則爆紅文章下，希望藉由網路的力量，幫助伍德的孩子。

許多網友看到後紛紛伸出援手，原本募款目標只要1萬美金（約新台幣29萬），至今已超過5萬美金（約新台幣145萬），金額仍在持續上升。事後，伍德向眾人報平安，回貼兒子單獨比讚的照片在那則推特留言裡，感謝所有人的幫助。

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