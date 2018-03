辣妹誤傳性感照給人夫 結局神展開！

2018-03-16 20:25

〔即時新聞/綜合報導〕近日美國學生希妮(Sydney)1則傳錯的訊息引起瘋傳,她原本要傳給朋友米勒(Mandi Miller)詢問「這件禮服好嗎?」並附上2張性感露背照,卻手殘傳錯到陌生人夫伍德(Tony Wood),伍德以幽默回應化解尷尬,也稱讚希妮穿得好看。米勒得知後分享推特引起爆紅,但也因為這則的高人氣,意外幫助伍德籌到醫藥費,拯救他罹患白血病的兒子。

綜合外媒報導,3月8日米勒分享希妮與伍德對話,2月18日時希妮傳出2張禮服試穿照,詢問米勒這件「她適合穿嗎?」,但因為按錯號碼,傳到伍德手機裡。伍德面對這突如其來的美女照,決定幽默回應,「我想你一定是傳錯訊息了,但我與孩子都覺得妳穿起來很漂亮,妳絕對要選這條,可惜我太太現在不在家,不然可以給你更好意見。」,並附上5個孩子大讚的照片,幽默的回應讓人看了覺得哭笑不得。

米勒在推特分享此事後,引起網路瘋傳,超過70萬人按讚,17萬人分享。其中1名眼尖的網友發現,伍德有名孩子因為罹患白血病,需要龐大醫藥費,這名網友決定將伍德設立的募款資訊留言於這則爆紅文章下,希望藉由網路的力量,幫助伍德的孩子。

許多網友看到後紛紛伸出援手,原本募款目標只要1萬美金(約新台幣29萬),至今已超過5萬美金(約新台幣145萬),金額仍在持續上升。事後,伍德向眾人報平安,回貼兒子單獨比讚的照片在那則推特留言裡,感謝所有人的幫助。

Syd accidentally sent pics of her dress to the wrong number and this was their response ???? pic.twitter.com/SWmcqSFiqh